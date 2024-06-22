Esenyurt'ta 2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta 2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu: O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir kafeterya, 2 yıl içerisinde 15 kez soyulduktan sonra tekrar soyuldu. İşletme sahibi, dükkanında bulunan 16 kamera ve 2 alarmın hırsızlara engel olamadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Yaşanan son soygun ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22.06.2024 16:10
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Esenyurt'ta 2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu: O anlar kamerada

İşletme sahibini canından bezdiren soygun: "Hırsızlara 2 alarm ve 16 tane kamera da engel olmuyor"

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kafeteryayı gözüne kestiren hırsız, işletme sahibini canından bezdirdi. İşletmesinde 2 yıl içerisinde 15 defa hırsızlık yaşandığını söyleyen işletme sahibi İsmet Bozacı, "Dükkanımda 16 tane kamera ve alarm var ama gene de hırsıza engel olamıyor" diyerek yetkililerden çözüm talep etti. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Sultaniye Mahallesi 331. sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir kafeteryayı gözüne kestiren hırsız, kafeteryanın camından içeriye girdi. Kafeteryada 2 tane alarm ve 16 tane kamera olmasına aldırış etmeyen hırsız, dükkanın içerisindeki televizyonu 22 saniyede alıp götürdü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kafenin önünde bir süre bekleyen hırsızın, camları esneterek açtığı ve içeriye girerek duvar ünitesine bağlı televizyonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

"Dükkandaki 2 alarm ve 16 tane kamera da hırsıza engel olmuyor"

2 senedir yaşanan hırsızlıkların canından bezdirdiğini ifade eden işletme sahibi İsmet Bozacı, "Biz burayı 2 sene önce devraldık. 2 sene de abartmıyorum 15 kere hırsızlık hadisesi yaşadık. Hepsinde karakola gitmedik çünkü bazı hırsızlar o kadar profesyonel ki yüzünü kapatıyor, eldiven takıyor. Bu sefer kamera kayıtlarından baktık yüzü görünüyor. Şikayetçi olduk henüz bir netice yok. Resmi kayıtlara göre şu ana kadar bizim 3 tane televizyonumuz çalındı. Daha önce de laptoplarımız çalındı, şarj aletlerimiz çalındı, paralarımız çalındı. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Televizyon gitti. Bu adam neden hala yakalanamıyor. Burada kamera var. 2024 yılındayız. Sadece benim dükkanımda 16 tane kamera var. Hadi bende olmadığını düşünürsek sokakta her yerde kamera var. Bu nasıl yakalanamıyor. Yüzü net belli. Bu şahıs neden yakalanamıyor ben bilmiyorum" dedi.

"Televizyon alacağım korkumdan alamıyorum tekrar girer diye"

Yaşanan olaylarda polisi aradığını belirten işletme sahibi Bozacı, "Parmak izi vesaire bakıyor ama bir şey yok diyor. Ben burada bir esnafım ve mağdurum. Biz bu soruna bir çözüm istiyoruz. Şu an televizyon alacağım korkumdan alamıyorum tekrar girer diye. Ne çare bulacağız bilmiyoruz. Akşam kilitleyip kontrol ediyoruz. Her yerde kamera var, alarm var fakat bu da hırsıza engel olmuyor. Alarm çaldığı halde hırsızın hiç umurunda olmuyor. En son girdiğinde baktık adam giriyor içeriye 22 saniyede alıyor götürüyor. Daha önce de işletmemize giren gene aynı hırsız. Yakalanmasını istiyoruz bir an önce. Şikayetçiyiz ve en ağır ceza neyse verilmesini istiyoruz. Burada bir sürü esnaf var yazık günah yani" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu: O anlar kamerada - Son Dakika
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