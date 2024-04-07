İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki genç kız, yaşadığı sitenin 30. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, genç kızla aynı evde yaşayan kardeşinin ihbarıyla ortaya çıktı.
Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede iddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düştü. Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.'yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından Dilara K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.
Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.
Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmaktadır.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaybolan 9 büyük baş hayvanı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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