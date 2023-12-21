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Esenyurt'ta 9. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta 9. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9. katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

21.12.2023 - 09:47,
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Esenyurt'ta yaşadığı evin 9. katından düşen kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9'uncu katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü. S.M.'nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Esenyurt\'ta 9. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 9. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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