İstanbul'da dün akşam öldürülen Şadan Serdar Büke Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.
İstanbul'da aile katliamında Esenyurt'ta öldürülen Şadan Serdar Büke için Esenyurt'ta cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Şehit Ömer Camii'nde düzenlenen törene yakınları ve sevenleri katıldı. Buke'nin 2 çocuk babası olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Buke Esenyurt Mezarlığına defin edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Aile Katliamı: Şadan Serdar Büke Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?