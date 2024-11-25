Esenyurt'ta Aile Katliamı: Şadan Serdar Büke Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Aile Katliamı: Şadan Serdar Büke Son Yolculuğuna Uğurlandı

Esenyurt\'ta Aile Katliamı: Şadan Serdar Büke Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da aile katliamı sonucu hayatını kaybeden Şadan Serdar Büke, Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 2 çocuk babası olan Büke'nin eşi de hamile olduğu öğrenildi. Cenaze törenine yakınları ve sevenleri katıldı.

25.11.2024 17:40
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İstanbul'da dün akşam öldürülen Şadan Serdar Büke Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

İstanbul'da aile katliamında Esenyurt'ta öldürülen Şadan Serdar Büke için Esenyurt'ta cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Şehit Ömer Camii'nde düzenlenen törene yakınları ve sevenleri katıldı. Buke'nin 2 çocuk babası olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Buke Esenyurt Mezarlığına defin edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Aile Katliamı: Şadan Serdar Büke Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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