Esenyurt'ta Boğazına Para Kaçan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Boğazına Para Kaçan Çocuk Kurtarıldı

Esenyurt'ta annesiyle alışveriş yaptığı sırada boğazına takılan bozuk para nedeniyle nefes alamayan çocuk, çevredeki vatandaşlar ve bir vatandaşın Heimlich Manevrası sayesinde kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

06.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:08
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Esenyurt'ta annesiyle alışveriş yaptığı esnada bozuk para tutan çocuk ölümden döndü. Boğazına takılan para nedeniyle nefes alamayan çocuğu çevredeki vatandaşlar önce ters çevirip sırtına vururken, bir vatandaş "Heimlich Manevası" uygulayarak kurtardı. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Annesi ile alışverişe gelen küçük çocuk elinde bulunan 1 TL'lik bozuk parayı oynarken yuttu. Boğazına takılan para nedeniyle nefes alamayan çocuk fenalaşırken, annesi ve mağazada bulunan diğer vatandaşlar hemen müdahale etti. Önce çocuğu ters çeviren kadınlar uzun süre uğraşsa da kurtaramadı. O sırada çalışanın çağırması üzerine işyerine gelen bir adam ise "Heimlich Manevası" uygulayarak çocuğu kurtardı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan mağaza çalışanı Halil Canpolat, "Çocuk annesi ile birlikte dükkana geldi. Elindeki para ile oynarken ağzına atmış ve boğazında kalmış. Sonrasında ise bir vatandaşı çağırdım ve çocuğu kurtardı. Zaten çocuğu salladı, o sırada para çıktı. Daha sonrasında annesi çocuğu hastaneye götürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Boğazına Para Kaçan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Boğazına Para Kaçan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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