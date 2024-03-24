Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: Silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: Silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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