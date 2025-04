Esenyurt'ta Cinayet: Genç Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra kız arkadaşının annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 19.30'da Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartışmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçaklamıştı. Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürmüştü. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL