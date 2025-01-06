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Esenyurt'ta çocuk kazası

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Esenyurt'ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

06.01.2025 13:06
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- Esenyurt'ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta marketten pamuk şeker alıp anne ve babasının yanına gitmek için koşan kız çocuğuna araç çarptı. Çocuk ağır yaralanırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten pamuk şeker alan yabancı uyruklu kız çocuğu yolun karşısında bulunan ailesinin yanına gitmek için marketten hızla çıktı. Ailesine Koşan çocuğa cadde üzerinde gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız çocuğu yolun kenarına düştü. Kaza sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla çarpan aracın sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"iki tane pamuk şeker aldı hızlıca marketten çıktı yola çıkar çıkmaz araç çocuğa çarptı"

Market Sahibi Serkan Aysel, "Ben market sahibiyim dün akşam içerideydim çocuk markete geldi. Annesi ile babası çöpün orada bekliyordu. İki tane pamuk şeker aldı hızlıca marketten çıktı. Yola çıkar çıkmaz araç çocuğa çarptı. Bir anda çocuk sesi geldi dışarı çıktım baktım araç çocuğa çarpmış. Çarpan sürücü kaçmaya çalıştı. Yukarıda ki kahvede bulunanlar dışarı çıktı ve adamın kaçmasına izin vermediler. Çocuğun durumu çok kötüydü, ağzından kan geldi.

Kaynak: İHA

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