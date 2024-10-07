Esenyurt'ta düğün salonunda kavga çıktı, ortalık bir anda karıştı. Sandalyelerin havada uçuştu o anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bir düğün salonunda davetliler arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga, düğün salonunun dışına taştı. Tekme tokat birbirine giren taraflar, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Tekme yumruk ve sandalyelerin havada uçuştu kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Düğün Salonunda Kavga - Son Dakika
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