Esenyurt\'ta Eşini İntihara Yönlendiren Musa Adıyaman 8 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Esenyurt'ta eşini intihara yönlendirerek ölümüne neden olan Musa Adıyaman hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Adıyaman'ın 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Esenyurt'ta 6 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Musa Adıyaman, 2 buçuk yıllık eşi Hilal Adıyaman'ı intihara zorlayarak ölümüne neden olmuştu. Adıyaman'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Musa Adıyaman, maktul Hilal Adıyaman'ın annesi Gülbahar Yıldırım ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu tarafından, Hilal Adıyaman'ın hangi elini kullandığına ilişkin raporun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda Hilal Adıyaman'ın hangi elini kullandığının tespit edilemediği kaydedildi. Öte yandan olay günü yapılan incelemelerde solak olan Hilal Adıyaman'ın, silahı sağ eliyle tuttuğu belirlenmişti.
Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı "Her ne kadar tespit yapılamasa da, sol elin baskın olduğu raporda belirtilmiştir" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Musa ile maktul Hilal Adıyaman'ın evli olduğunu belirterek "Sanığın zaman zaman alkol alarak eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı, 2021 yılı içerisinde aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı maktulün kocası ile yaşadığı evden ayrılarak annesinin yanına gittiği" ifadelerine yer verdi.
Mütalaada maktulün annesinin yanında 1 ay kaldığı ve bu süreçte Musa Adıyaman'ın eşini arayarak eve dönmesini istediği, maktulün dönmek istemediğini söylemesi üzerine sanık Musa Adıyaman'ın ölüm tehdidinde bulunduğu da kaydedildi. Maktulün tehditlerden duyduğu endişe ile eve döndüğü ancak taraflar arasındaki anlaşmazlığın devam ettiği mütalaada açıklandı. Hilal Adıyaman'ın eve döndükten sonra da eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle acı ve ıstırap duymasının etkisiyle hayatını sona erdirmeye yönelik bir eğiliminin ortaya çıktığı mütalaada belirtildi. Olay günü öğle saatlerinde sanığın, Instagram üzerinden başka erkekler ile mesajlaştığını iddia ettiği eşi Hilal Adıyaman ile tartıştığı ve evi terk etmesini istediği mütalaada kaydedildi. Hilal Adıyaman'ın bu tartışmadan sonra kesin olarak intihar etmeye karar verdiği mütalaada belirtildi. Maktul eşinin intihar eğilimini fark eden sanığın, uzun zamandır evdeki bir sandık içerisinde sakladığı silahı yerinden çıkararak atışa hazır hale getirdikten sonra salondaki kanepenin üzerine bıraktığı mütalaada açıklandı. İntihar kararı veren Hilal Adıyaman'ın silahı sağ şakağına dayayarak tetiğe bastığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.
Cumhuriyet savcısı 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur etme' suçundan dava açılmış ise de delil bulunamadığı ve maktulün kendi iradesi ile intihar etmiş olabileceğini belirterek sanığın bu suçtan beraatını istedi. Mütalaada sanığın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise cezalandırılması talep edildi.
Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Musa Adıyaman "Üstüme atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.
Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Musa Adıyaman'ın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis ve 4 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık hakkında 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur etme' suçundan dava açılmış ise de sanığın eyleminin 'intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına yardım etmek suretiyle intihara yönlendirme' suçu olduğunu belirterek önce 8 yıl hapis cezasına hükmetti. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine karar veren mahkeme, cezayı 6 yıla düşürdü.
Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Musa Adıyaman hakkında 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Eşini İntihara Yönlendiren Musa Adıyaman 8 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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