Esenyurt'ta Hırsız Kadın Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Hırsız Kadın Suçüstü Yakalandı

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Pazardaki hırsızlıkta yakalanan kadın, darp edilip polise teslim edildi. O anlar kaydedildi.

09.02.2025 11:17
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Esenyurt'ta pazarda hırsızlık yapan kadın suçüstü yakalandı

Pazarda hırsızlık yaptı: Önce darp edildi ardından polise teslim edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir pazar yerinde hırsızlık yapan kadın, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Darp edilen kadın, polis ekiplerine teslim edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan bir semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarını mesken edinen bir grup kadın hırsız, alışveriş yapmaya gelen vatandaşların cep telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızlar, telefonunu çalmak istedikleri bir kadının durumu fark etmesi üzerine yakayı ele verdi ancak şüphelilerden birisi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yakalanan kadın şüpheli ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çalıntı cep telefonu üzerinden çıktı

Yakalanan kadın şüphelinin üzerinden çalıntı cep telefonu ve yüksek miktarda para çıktığı öğrenildi. Yakayı ele veren hırsız ile vatandaşların tartışması çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, telefonu çalınan bir kadının, şüpheliye bağırdığı, şüphelinin o esnada çekim yapan bir vatandaşın telefonuna vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan gözaltına alınan şahsın çok sayıda suçtan dosyası olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Hırsız Kadın Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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