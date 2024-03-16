Esenyurt'ta Husumetli Kişiye Silahlı Saldırı: Dehşet Anları Kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta Husumetli Kişiye Silahlı Saldırı: Dehşet Anları Kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada bir şahıs diğerine silahla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan kaçarken ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

16.03.2024 07:55  Güncelleme: 08:03
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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

Dehşeti yaşayan kadın böyle feryat etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerine silahla defalarca ateş etti. Olay sonrası saldırgan kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 14 Mart Perşembe günü Esenyurt Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet ve alacak-verecek meselesi olan Nurullah T. ve Hebun A. sokak üzerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyürken Nurullah T., kaçarak yol üzerinde gördüğü mağazaya korunmak için girdi. Daha sonra içeri Hebun A. da girerken taraflar arasındaki gerginlik büyüdü. Mağazadaki vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışırken Hebun A. eline aldığı silahı husumetlisine doğrulttu. Korkuya kapılan Nurullah T., kasa tezgahının arkasına kaçarak gizlendi. Silahı ile tezgaha yaklaşan Hebun A., vatandaşların gözü önünde husumetlisine defalarca ateş etti. Dehşet anları sonrası Hebun A., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yerde ağır yaralanan adamı gören mağaza içindeki bir kadın, korku ve panik içinde çığlık atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurullah T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mağazaya gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme yaparken, emniyet güçlerinin kayıplara karışan Hebun A.'yı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan tartışma ve ardından meydana gelen silahla dehşet anları ise mağazanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt\'ta Husumetli Kişiye Silahlı Saldırı: Dehşet Anları Kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Husumetli Kişiye Silahlı Saldırı: Dehşet Anları Kamerada - Son Dakika

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