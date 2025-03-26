Sabah evini taşladı akşam ateşe verdi - Son Dakika
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Sabah evini taşladı akşam ateşe verdi

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Esenyurt'ta akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadın sabah saatlerinde evini taşladı. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen kadın akşam saatlerinde ise evini ateşe verdi. Kadının evi küle dönerken yaşananlar kameraya yansıdı.

26.03.2025 14:04
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre; akli dengesi yerinde olmayan bir kadın sabah saatlerinde sokağa çıkarak evini taşladı. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi.

EVİNİ TAŞLADIKTAN SONRA YAKTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kadını karakola götürdü. Serbest bırakılan kadın akşam saatlerinde ise bu sefer evini ateşe verdi. Alevlere teslim olan ev kısa süre içerisinde küle döndü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının evini taşladığı, polis ekipleri tarafından götürüldüğü, evinin alevlere teslim olduğu ve evinin içinin küle döndüğü anlar yer aldı. Kadının neden böyle eylemlerle bulunduğu ise bilinmiyor.

Sabah evini taşladı akşam ateşe verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sabah evini taşladı akşam ateşe verdi - Son Dakika

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