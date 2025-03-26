İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre; akli dengesi yerinde olmayan bir kadın sabah saatlerinde sokağa çıkarak evini taşladı. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kadını karakola götürdü. Serbest bırakılan kadın akşam saatlerinde ise bu sefer evini ateşe verdi. Alevlere teslim olan ev kısa süre içerisinde küle döndü.
Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının evini taşladığı, polis ekipleri tarafından götürüldüğü, evinin alevlere teslim olduğu ve evinin içinin küle döndüğü anlar yer aldı. Kadının neden böyle eylemlerle bulunduğu ise bilinmiyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sabah evini taşladı akşam ateşe verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?