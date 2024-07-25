Esenyurt'ta kedi maması tartışması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta kedi maması tartışması kamerada

Geniş Video İzle

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, yaşadığı sitede farklı noktalara kedi maması bırakınca komşularıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.07.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kedi maması tartışması kamerada

Sitenin birçok noktasına kedi maması koydu, komşular tepki gösterince ortalık karıştı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, yaşadığı sitede farklı noktalarına kedi maması bırakınca ortalık karıştı. Durumdan rahatsız olan komşularla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, yaşadığı sitenin farklı noktalarına kedi maması koyarak hayvanları beslemek istedi. Bu durumdan rahatsız olan komşuların kadını uyarmasıyla ise tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kadın ise tepki gösteren komşularına saldırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Esenyurt, Kavga, kedi, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kedi maması tartışması kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 13:52:03. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kedi maması tartışması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement