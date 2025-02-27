Esenyurt'ta Minibüs 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Minibüs 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Esenyurt\'ta Minibüs 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsü, 5 yaşındaki İbrahim Aldaher'in ölümüne yol açtı.

27.02.2025 11:08
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İstanbul Esenyurt'ta bir servis minibüsü, 5 yaşındaki İbrahim Aldaher'in üstünden geçti. Kazanın ardından hayatını kaybeden Suriye uyruklu küçük çocuk, hayatını kaybetti. Minibüsün şoförü ise gözaltına alınırken kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İhsan V.'nin (56) şoförlüğünü yaptığı ve bir rehabilitasyon merkezine ait 34 BOG 517 plakalı minibüs, özel gereksinimli öğrenciyi almak için 256. sokağa geldi. Suriye uyruklu İbrahim Aldaher(5) ise sokakta arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Şoför İhsan V. öğrencisini evden aldıktan sonra devam etmek istedi. Bu sırada araç hareket edince Aldaher'e çarparak üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, İtfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aldaher'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri minibüs şoförü İhsan V.'yi gözaltına aldı. Kaza anları ise kameraya saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Minibüs 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı - Son Dakika

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