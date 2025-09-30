Esenyurt\'ta Polis Kovalamacası Kaza Yaptı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Hadımköy Yolu üzerinde dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta silahlı tehdit konusuna karışan şüpheli araç polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı.

POLİS OTOSUYLA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

"Dur" ihtarına uymayan araç kovalamacası Büyükçekmece ilçesi Hadımköy Yolu'nda da devam etti. Cadde üzerinde kırmızıda geçen şüpheli aracı kovalayan polis, o sırada Muharrem Özdemir (30) yönetimdeki hafif ticari araçla çarpıştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2 polis dahil toplam 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır şekilde hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Muharrem Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşı yola geçen araca polis aracının çarpma anı yer aldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından kovalanan şüpheli aracın ise terk halde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.