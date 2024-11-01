Esenyurt'ta Sokak Köpeği Saldırısı! - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sokak Köpeği Saldırısı!

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Başka boş köpekler, sokakta yürüyen çocuğu bacağından ısırarak yaraladı. O anlar kamerada.

01.11.2024 09:45
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Esenyurt'ta başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa böyle saldırdı

Sokak yürüyen çocuğu bacağından ısıran köpekler kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Bacağından ısırılan çocuk yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen bir çocuk, başıboş iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler çocuğu bacağından ısırdıktan sonra kaçtı. Korku içinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan çocuğa su veren esnaf hastaneye götürmek isterken çocuk istemediğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Ramazan Özkaya, "Saat akşam 20.30 sıralarında ben dükkanda dururken aşağıdan köpek ve çığlık sesleri geldi. Bu köpekleri yaklaşık üç gündür burada görüyoruz. Dışarı çıktığımda köpeklerin bir çocuğa saldırdığını ve tuttuğunu gördüm. Biz de onun yanına gittik. Bacağına baktığımda köpek ısırığı vardı. Yaralıydı. Olaydan sonra köpekler kaçtı. Hastaneye götürmek için ısrar ettik ama istemediğini ve annesinin yanına gideceğini söyledi. Çok korkmuştu. Kendisine su verdik ve gitti. Bu köpeklerin burada başıboş gezmesi hiç hoş değil. Bir gün önce kardeşime de saldırdılar. Biz burada olduğumuz için hemen müdahale etmiştik o yüzden ısıramadılar. Bu köpeklerin burada olması çocuklar için sakıncalı. Bununla ilgili bir çözüm istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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