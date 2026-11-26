Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişiler arasında sokakta başlayan tartışma, bıçaklı kavgayla bitti. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi kaçarken 1 kişi diğerlerinin peşinden gitti. Kovalamacanın ardından olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.