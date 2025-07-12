Esenyurt'ta Tacizci Gözaltında

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolda yürüyen genç kıza sözlü tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

10 Temmuz Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip etmeye başlamış, yanında duran adam camı açarak "kahve içelim" derken, genç kız "hayır" diyerek tepki vermişti. Cevabı beğenmeyen adam uzun süre genç kızı ısrarla arabasına davet ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Araştırmalarda şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL