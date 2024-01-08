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Esenyurt'ta Yanlış Minibüse Binip Ücret Ödemeyen Kadın ve Çocuğu Yere Düştü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yanlış Minibüse Binip Ücret Ödemeyen Kadın ve Çocuğu Yere Düştü

Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen sürücü, kapıyı açmayıp hızlanınca kadın ve çocuğu araç içinde yere düştü. Olay, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt\'ta Yanlış Minibüse Binip Ücret Ödemeyen Kadın ve Çocuğu Yere Düştü
08.01.2024 - 09:47,
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Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen sürücü, bu durum karşısında kapıyı açmayıp bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu araç içinde yere düştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Sürücü o yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi. Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Ulaşım, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Yanlış Minibüse Binip Ücret Ödemeyen Kadın ve Çocuğu Yere Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yanlış Minibüse Binip Ücret Ödemeyen Kadın ve Çocuğu Yere Düştü - Son Dakika
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