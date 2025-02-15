Esenyurt'taki Haraç Çetesi Operasyonla Çökertildi

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Esenyurt'ta 5 milyon lira haraç istedikleri kişiye ait iş yerini 8, evini de 2 kez kurşunlayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 9'u emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, iş yerlerinin kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 6 Ocak'ta İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, esnaftan haraç isteyen bir çetenin üyeleri, Ali Haydar Topkaya'yı arayarak "Bize 5 milyon TL borcun var" demişti. Topkaya'nın para vermeyeceğini söylemesi üzerine ise küfür ve tehdit eden şahıslar, sonraki süreçte iş yerlerini 8 evini ise 2 kez kurşunlamıştı. Gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırılarda işyerlerine onlarca mermi isabet ederken, şans eseri can kaybı yaşanmamıştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kurşunlama anları kamerada

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bazı olaylar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görüldü. Polis ekipleri, yürütülen soruşturmada görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilere operasyon düzenlendi

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin tespit edilen evlerine baskın yaptı. Operasyonda, 2'si kadın toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk eldi. 2 şüpheli dli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL