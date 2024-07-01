Eşi Tarafından Öldürülen Genç Kadının Paylaşımı Yürek Dağladı - Son Dakika
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Eşi Tarafından Öldürülen Genç Kadının Paylaşımı Yürek Dağladı

Elazığ'da eşi tarafından öldürülen genç kadının sosyal medyada yaptığı paylaşım, büyük bir üzüntüye neden oldu. Kadının, 'Yaşama sevincimi kaybettim' ve 'Bize ne oldu insanlar' dediği sözleri, insanların yüreklerini dağladı. Ayrıca, 'Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir' ifadesiyle yaşadığı zorluğu dile getirdiği de paylaşımlar arasında yer aldı.

01.07.2024 18:52
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Eşi tarafından öldürüldü, paylaşımı yürek dağladı: "Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir"

27 yaşında eşi tarafından öldürüldü akıllarda 'Yaşama sevincimi kaybettim" ve "Bize ne oldu insanlar" dediği paylaşımları kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 10 gün önce eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülen genç kadından geriye sosyal medyada "En son neyinizi kaybettiniz" sorusuna "Yaşama sevincimi" yanıtını verdiği paylaşımı kaldı. Talihsiz kadın ayrıca "Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir" paylaşımı ile yaşadığı zorluğu dile getirmiş.

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay'ı 13 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çimtay, sosyal medya hesabından belirli tarihlerde paylaştığı gönderilerden, "Yaşama sevincimi kaybettim", "Allah'ım sabır ver bana", "Kötü yaşamak korkusuyla hiç yaşamamak", Bize ne oldu bütün insanlar hepimize soruyorum, bize ne oldu" ve "Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kaldı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Bergen, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşi Tarafından Öldürülen Genç Kadının Paylaşımı Yürek Dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşi Tarafından Öldürülen Genç Kadının Paylaşımı Yürek Dağladı - Son Dakika
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