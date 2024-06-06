Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı...O anlar kamerada

Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.K.'nın yakınları, darp eden şahısların iş yerini bastı. Olaylar amatör kameraya an be an yansırken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

06.06.2024 13:09
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Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı...O anlar kamerada

Darp edilen adamın yakınları terör estirdi

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye götürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen B.K.'nın yakınları, darp eden şahısların iş yerini bastı. Çıkan olaylar amatör kameraya an be an yansırken, olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.K., eşi B.K'dan şiddet görünce boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadının durumunu duyan F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.K'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darp edilen şahsın yakınları iş yeri bastı, sopalar havada uçuştu

Olayın ardından darp edilen B.K.'nın yakınları da şahısların iş yerini bastı. Çeneyusu Millet Bahçesi'nin karşısında gerçekleşen kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda kalabalık bir grubun kavga etti, yumruk ve sopaların kavgada kullanıldığı görülüyor. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı...O anlar kamerada - Son Dakika

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