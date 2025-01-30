Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim

Geniş Video İzle

Kocaeli'nde kıskançlık tartışmasında kocasını öldüren kadının savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kadın ifadesinde, intihar etmek amacıyla silahı eline aldığı ve eşinin kendisine "Sık lan. Sen sıkmazsan ben sıkacağım" dediğini söyledi. Kızlarının "Anne yapma" demesi üzerine vazgeçtiğini ancak eşinin evdeki ikinci silahı almak yöneldiğinde gözünü kapatıp rastgele ateş açtığını aktardı.

30.01.2025 10:02  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde 29 Ocak'ta dehşet yaşandı. Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına giden Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında "kıskançlık" meselesinden tartışma başladı. Büyük Çiftlik Sokak'ta bulunan evlerine giden çift burada tartışmaya devam etti.

KOCASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın devamında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim

KAYITLI OLMAYAN NUMARA TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Aysel Duran'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran, ifadesinde eşinin isteği ile eğlence mekanına gittiklerini, eşinin alkol aldığını ve tartışmanın eşinin, etraftaki erkeklerin kendisine baktığını öne sürmesi ve kıskanması sonucu başladığını söyledi. Eğlence mekanında çıkıp araca bindiklerini, eşinin ısrarlı isteği ile cep telefonunu verdiğini ve tartışmanın sürdüğünü aktaran Aysel Duran, evlerine geldiğine yatıp uyuduğunu anlattı. Emrah Duran'ın bir süre sonra kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getiren Aysel Duran, eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırarak, 'Annenin beni aldattığı şahıs' diye bağırdığını söyledi.

"SİLAHI İNTİHAR AMAÇLI ALDIM"

Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, 'Sen numarayı bilinçli kapattırdın' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, daha sonra yatak odasına giderek intihar etmek amacıyla silahı aldığını, kendine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve 'Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör' dediğini anlattı. Tartışarak salona geldiklerini, burada eşinin kendisine, 'Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, silahı kendisine doğrulttuğunda kızlarının, 'Anne yapma' dediklerini, bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.

Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim

"SADECE MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM"

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşini vurduğunu ve yerde hareketsiz şekilde yattığını söylediğini anlatan Aysel Duran ifadesinde, kendi kardeşini de arayıp olayı anlatıp, çocukları alması gerektiğini söylediği öğrenildi. Amacının eşini vurmak ya da öldürmek olmadığını, eşini daha önce yaptıkları nedeniyle defalarca affettiğini söyleyen Aysel Duran'ın "Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım" dediği ifadesinde yer aldı.

Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim
Kaynak: DHA

3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Emrah, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • stanciu george:
    alkol btun kotuluklerın anasıdır olan cocuklara oldu tek uzuldugum nokta cocuklar 65 3 Yanıtla
  • Mert kursun :
    vay vay evde ikinci silah var neyazikki türkiye cumhuruyeti 100 haneden 90 nı cephanelik savaşa girsek silah sıkıntısı yok 55 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Maalesef iş işten geçmiş oldu 29 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    müebbet verilsin erkek yada kadın farketmez can gitmiş karar müebbet olmali 23 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    alkol olmasaydı bunlar yaşanmamış olacaktı 23 4 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    CEHALET ÜZERİNE NE KURARSANIZ KURUN... SONU MAALESEF..ACI VE KEDER.. 22 2 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    o çocukların hali ne olacak diye düşünüyorum da ne sen nede babaları hiç düşünen olmamıştır. 21 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    zıkkım için. bak bütün aile gitti. Eğlence mekanı imiş. yuh zıkkım içsin 17 3 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar:
    kadın yalan konuşuyor Dostu ortaya çıktı vurdu adamı 6 4 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Eğlence mekanı diyorsun gittiğiniz yerde eşinle tartışma yaşıyorsan bu yer eğlence mekanı olamaz..Eşleriniz ile alkol alan yerlere gitmeyin..Alkollü şahışlar eşinize laf atsa ne olacak..Erkek adam bunu da düşünmeli. 8 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:36:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.