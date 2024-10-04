Eski dostlar cenazede buluştu, yan yana sohbet etti

3.Sayfa

Güneri Civaoğlu, Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Güneri Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet Gazetesi binası önünde tören düzenlendi.Civaoğlu'nun cenazesine iş, siyaset ve medya dünyasından pek çok isim katılırken iki isim oldukça dikkat çekti. Tansu Çiller'le yaşadığı gerginliklerle akıllarda kalan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Milliyet Gazetesinin eski sahibi Aydın Doğan, Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesinde yıllar sonra Çiller'le bir araya geldi. Bir bankta yan yana oturan eski başbakanlardan Çiller ile Doğan'ın ara ara sohbet ettiği de görüldü.

Cenaze namazına için eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin eski patronu Aydın Doğan da hazır bulundu. Eski Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan, Tansu Çiller'i Aydın Doğan'ın yanına oturttu. Yıllarca kavga eden iki ismin cenaze törenindeki samimi sohbeti dikkat çekti.