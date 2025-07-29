Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis - Son Dakika
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Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis

Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis
29.07.2025 16:43
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Konya'da kendisine şiddet uygulayan eski eşinden şikayetçi olan ve olaydan 3 gün önce telefonda tehdit edildiği görüşmenin kaydını da delil olarak sunan 25 yaşındaki kadın, ses kaydında "Senin pislik muhabbetlerinden bıktım" ifadesi nedeniyle 'hakaret' suçundan ceza aldı.

Konya'da yaşamını sürdüren 25 yaşındaki Sena Ceran, 6 yıl evli kaldığı çocuğunun babası 28 yaşındaki Fatih Ç.'den geçen yıl boşandı.

Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis

ESKİ EŞİNE HEM ŞİDDET UYGULADI HEM TEHDİT ETTİ

Ceran, boşanmalarına rağmen Fatih Ç.'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olup, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu süre zarfında iddiaya göre eski eşini ve ailesini tehdit etmeye devam eden Fatih Ç. için Ceran'ın ağabeyi ve kardeşi de şikayetçi oldu. Bunun üzerine 18 Mayıs'ta Fatih Ç., eski eşi Ceran'ın çalıştığı markete giderek zorla dışarı çıkararak tekme ve yumrukla darp etti. Ceran, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ceran, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Fatih Ç., gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatılıp serbest bırakıldı; ancak 21 Mayıs günü hakkında daha önce açılan 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis

HAKARET SAYILDI

Sena Ceran, şiddet gördükten sonraki şikayetinde ise olaydan 3 gün önce eski eşinin, kendisini arayıp tehdit ettiği telefon görüşme kaydını da delil olarak sundu. Ceran'ın, delil olarak sunduğu görüşme kaydında eski eşine yönelik, 'Senin tehditlerinden de senin o pislik muhabbetlerinden de bıktım iyice ne yapmak istiyorsan yap' sözlerini kullanması savcılıkça, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçu olarak değerlendirildi.

Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis

KADINA 3 AY HAPİS CEZASI

Bunun üzerine Ceran hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Ceran hakkında 'bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnat ettiği' kanaatine vararak işlenen suçun cezası 6 ayı geçmediği için Türk Ceza Kanunu'nun 75'inci maddesi gereğince savcılık ceza verdi. 3 ay hapis cezasına çarptırılan Sena Ceran'an cezası, 9 bin lira para cezasına çevrildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Toplum, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis - Son Dakika

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