Eski eşini öldüren katil zanlısı 5 kişiden yardım almış
Burdur valiliği detayları paylaştı
BURDUR - Sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eski eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan şahsın Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı dağ evine yapılan operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Şahsa yardım eden 5 şahıs ile birlikte gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesinde gerçekleşen cinayet ile ilgili olarak Burdur Valiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "08 Şubat günü 08.30 sıralarında Çavdır ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Özlem Şımarık isimli şahıs, 14 Ocak tarihinde boşandığı T.Y.) isimli şahıs tarafından kaldığı otel odasında tüfekle ve bıçakla yaralandı kaldırıldığı Çavdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Meydana gelen kasten öldürme suçuyla ilgili, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan firari şahsın ve kaçmasına yardım eden şahısların yakalanmasına yönelik, Emniyet ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde T.Y isimli şüpheli şahıs Denizli'nin Çameli ilçe merkezinde bulunan bir bağ evinde olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda dağlık alana kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanılan suç aleti tüfek ve bıçak şahısla birlikte ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 5 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı." denildi.
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