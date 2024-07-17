Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı - Son Dakika
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Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı

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Eski İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadığı aynı zamanda dükkanında kiracı da olan 33 yaşındaki Eyüp İshakoğulu'nu tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

17.07.2024 13:08
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Malatya'da, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı aynı zamanda dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğulu'nu (33) tabancayla vurarak öldürdü.

BORCUNU ÖDEYİP DÜKKANINDAN ÇIKMASINI İSTEDİ

Olay, sabah saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacağı olduğu, aynı zamanda kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
Eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan ve daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kamer tekeş: değdi mi??? 4 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: ölen mi suçlu öldürenmi suçlu derdi atalarımız.... 2 0 Yanıtla
  • utku ergün: Maalesef düzenlemelerde bence problem var, millet cinnet geçiriyor bu kira mevzuatı konusunda 1 0 Yanıtla

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