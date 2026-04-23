Eski Kamyona Hatalı Ceza: Gümüşhane'de Şaşkınlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Kamyona Hatalı Ceza: Gümüşhane'de Şaşkınlık

Eski Kamyona Hatalı Ceza: Gümüşhane\'de Şaşkınlık
23.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de 3 yıldır yerinde duran kamyona, FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali cezası kesildi.

Gümüşhane'de yaşayan bir vatandaşın 3 yıldır evinin önünde duran ve odunluk olarak kullandığı eski model kamyonuna İstanbul FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı'nın, evinin önünde bulunan ve kış aylarında odunluk olarak da kullandığı çekme belgeli kamyonuna FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 10 bin 484 TL'lik trafik cezası kesildi.

29 AAV 321 plakalı 1976 model kamyonunu son 1 yıldır evinin önünde odunluk olarak kullandığını ve 3 yıldır evine yakın bölgelerde yalnızca yerini değiştirmek amacıyla hareket ettirdiğini belirten Çaklı, aracına kesilen cezaya ait tebligatı görünce şaşırdığını ve daha önce de benzer cezalarla karşılaştığını ifade etti.

Tebligata ait ek belgede başka bir araca ait fotoğrafın yer aldığını söyleyen Çaklı, cezaya itiraz edeceğini dile getirdi.

"Aracım FSM'de ceza yemiş ama burada yatıyor"

Aracının çekme belgeli olarak 3 yıldır evinin önünde bulunduğunu ifade eden Sinan Çaklı, "Benim aracım 1976 model yaklaşık 50 yaşında bir araç. Ben bunu nostalji olarak saklıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aracım çekme belgeli burada duruyor. Bana 15 gün önce bir tebliğ kağıdı geldi. Aracım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali yapmış. Fakat benim aracım burada yatıyor, trafiğe çıkacak bir araç değil. Bu başkalarının da başına gelmesin istiyoruz. Daha öncesinde de başıma böyle bir olay geldi, bu üçüncü ceza. Biz de bunun düzelmesi için sesimizi duyurmak istedik. Aracımı sadece depoma kadar götürüyorum. Yeri geldiği zaman kışlık odunumu saklamak için kullandım, odunluk olarak kullandım. Buradan hiçbir yere hareket etmedi ama biz köprüden geçiş ihlali yapmışız, ceza geldi bize" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Kamyona Hatalı Ceza: Gümüşhane'de Şaşkınlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:33:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Eski Kamyona Hatalı Ceza: Gümüşhane'de Şaşkınlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.