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Eski milli futbolcu Derelioğlu'nu darp eden kardeşler hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Eski milli futbolcu Derelioğlu'nu darp eden kardeşler hakim karşısına çıktı

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş hakim karşısına çıktı. Sanıkların savunmaları ve müştekinin ifadesi duruşmada yer aldı. Mahkeme, müşteki vekilinin yazılı beyanda bulunması ve ek bilirkişi raporu alınması için duruşmayı erteledi.

Eski milli futbolcu Derelioğlu\'nu darp eden kardeşler hakim karşısına çıktı
10.01.2024 - 23:32,  Güncelleme: 23:34
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Eski milli futbolcu Derelioğlu'nu darp eden kardeşler hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş hakim karşısına çıktı. Sanık Nurettin Çoban savunmasında, "Müştekiyi darp ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm" dedi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık tarihinde Kadıköy'de trafikte tartışma yaşadığı Zekai ve Nurettin Karaçoban, tarafından saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Oktay Derelioğlu, sanıklar Zekai ve Nurettin Karaçoban katıldı. Taraf avukatları ve tanık Başak Derelioğlu da duruşma salonunda hazır bulundu.

"Müştekiyi darp ettiğim iddialarını kabul etmiyorum"

Sanık Zekai Karaçoban savunmasında, "Olay günü trafiğin tek şeride düştüğü esnada müşteki aracı önümüze kırdı. Aracın içinden bana sinkafli küfür etti. Ben kendisine herhangi bir küfür etmedim. Sadece aynısını iade ediyorum dedim. Abim Nurettin müştekinin benim önüme kırdığını gördü ve müştekinin arabasının yanına gittiğini gördüm. Aralarında arbede yaşandı. Ben de yanlarına gittim ve tarafları ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük. Müştekiyi darp ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim. Mahkeme aksi kanaatte ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa bunu kabul ederim" dedi.

"Maganda durumuna düştüm"

Sanık Nurettin Karaçoban ise, "Müşteki sinkaflı küfür ederek bana saldırmaya başladı. Yere düştüm. Yerden kalktıktan sonra saldırmaya devam etti. Müştekinin eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Müştekiyi darp ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle haksız duruma düştüm. Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm. Olay bir dakikadan daha az sürdü. Suçlamayı kabul emiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

"Diğer sanık ile birlikte beni darp ettiler"

Oktay Derelioğlu ifadesinde, "Tek şeritli yolda ilerliyordum. Sanık Zekai'nin kullanmış olduğu araçtan yol istedim. Geçmeme izin vermedi. Aracımı durdurdum. Sanık Zekai aracını arabamın önüne kırdı. Diğer sanık Nurettin'in koşarak yanıma geldiğini gördüm. Camlar kapalıydı. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Arabamın kapısını açmaya çalıştı. Bana saldırdı. Kendimi savunmaya çalıştım. Diğer sanık ile birlikte beni darp ettiler. Yere düştüm ve omzumdan yaralandım. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme, müşteki vekilinin yazılı beyanda bulunması ve ek bilirkişi raporu alınması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eski milli futbolcu Derelioğlu'nu darp eden kardeşler hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski milli futbolcu Derelioğlu'nu darp eden kardeşler hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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