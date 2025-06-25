Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan 2009-2019 yılları arasında muhtarlık yapan Hasan Yamaç (73), kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Yakınlarının durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ancak Yamaç, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Yamaç, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Köyü mezarlığında defnedilecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü - Son Dakika
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