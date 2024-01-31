Eski Yargıtay Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Hakkında 32 Yıl Hapis Talebi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıldır aranan eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "başkalarına ait kimlik belgelerinin kullanılması" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 32 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yargıtay tetkik hakimi olarak görev yapan Necmeddin Özmen'in FETÖ'nün yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle 7 yıldır arandığı belirtildi. FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olan şüphelinin örgüt içerisinde "Necip Bey" kod adını kullandığı belirtilen iddianamede, Özmen'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi yüksek yargı seçimleri, hakimlik ve savcılık yükselmelerinde örgüt mensuplarının önerilmesi ve seçilmesi için çabaladığı ve FETÖ tarafınca "yüksek yargı sorumlusu" olarak görevlendirildiği kaydedildi. Özmen yakalandığında üzerindeki bel çantasında 18 bin 240 dolar, 34 bin 870 avro, 500 İsviçre frangı ile 20 bin lira bulunduğu ifade edilen iddianamede, paraların yanında bazı isimler ve tablolar bulunan notlar ele geçirildiği, sanığın bu paraları örgüt adına dağıttığı anlatıldı.

Özmen'in hakim savcıların örgüte yaklaşımlarını takip ettiği ve fişlemeler yaptığı ise tanık beyanlarına yansıdı. Tanık M.Ö., Özmen'in Yargıtay'da çalıştığı dönemde de örgüt adına toplantılar düzenlediğini ifade etti.

İddianamede, Özmen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, "başkalarına ait kimlik belgelerinin kullanılması" suçundan 1 yıldan 4 yıla ve "terörizmin finansmanı" suçundan 6 yıl 6 aydan 13 yıl 3 ay kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA