Eskişehir Çifteler\'de bıçaklama sonrası 1 kişi ağır yaralı, 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde "kıza laf atma" iddiasıyla çıkan tartışmada 1 kişinin bıçakla ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Eylül'de Çifteler ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "kıza laf atma" meselesi yüzünden Mesut K. (42) ile M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu bıçakla Mesut K.'yi karnının sol alt kısmından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mesut K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mesut K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüppheli M.Ç. ve beraberindeki 2 kişi polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen M.Ç. ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.