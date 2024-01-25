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Eskişehir'de 11 Araç Sürücüsüne 87 Bin 18 TL Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de 11 Araç Sürücüsüne 87 Bin 18 TL Para Cezası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sonucunda 11 araç sürücüsüne toplam 87 bin 18 lira para cezası kesildi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, sürücü belgesiz araç kullanmak, araç sigortası yaptırmamak, araç muayenesi yaptırmamak gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller sonucunda 11 araç sürücüsüne toplamda 87 bin 18 lira cezai işlem uygulandı.

Eskişehir\'de 11 Araç Sürücüsüne 87 Bin 18 TL Para Cezası
25.01.2024 - 16:04,  Güncelleme: 16:14
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sonucunda 11 araç sürücüsüne toplam 87 bin 18 lira para cezası kesildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ocak Çarşamba günü Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde devriye ekipler, trafik ekibi ve yaya timler ile birlikte uygulama yapıldı. Ekipler 61 şahıs ve 25 aracı sorguladı. Ekipler tarafından 6 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne araç sigortası yaptırmamaktan, 1 araç sürücüsüne araç muayene yaptırmamaktan, 1 araç sürücüsüne 2 kez araç muayenesi yaptırmamaktan, 1 araç sürücüsüne araç teknik şartlarının eksik olmasından, 1 araç sürücüsüne araç niteliklerine uygun ışıklandırma bulunmamasından 11 araç sürücüsüne toplamda 87 bin 18 lira cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 11 Araç Sürücüsüne 87 Bin 18 TL Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 11 Araç Sürücüsüne 87 Bin 18 TL Para Cezası - Son Dakika
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