Eskişehir'de 3 Şahıs Cezaevine Gönderildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C., 'Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. yakalandı. Şüphelilerden C.D.'nin yapılan üst aramasında 2,78 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR