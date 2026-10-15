Eskişehir'de 80 okul ve 24 servise jandarma denetimi yapıldı, olumsuzluk yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 80 okul ve 24 servise jandarma denetimi yapıldı, olumsuzluk yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de 80 okul ve 24 servise jandarma denetimi yapıldı, olumsuzluk yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, dün 08.00-16.00 saatleri arasında 80 okul, 46 okul çevresi ve 24 servis aracını denetledi. Denetimlerde okul çevresindeki park, bahçe ve metruk binalarda olumsuz duruma rastlanmadı, trafik uygulamalarında cezai işlem uygulanmadı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul çevrelerinde ve servislere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlıklarının güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince okul çevreleri ve öğrenci sevk güzergahlarında denetim yapıldı. Dün 08.00-16.00 saatleri arasında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 80 okul, 45 ilkokul, 29 ortaokul ve 6 lise kontrol edildi. Ekipler, okulla ilişiği olmayan, öğrenci güvenliği bakımından tehlike oluşturabileceği değerlendirilen kişileri ve araçları inceledi. Okul çevresindeki park, bahçe ve metruk binalarda da denetimler yapıldığı, okul idareleri ile görüşüldüğü ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında ise; 46 okul çevresi ve 24 okul servis aracı denetlendiği, herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
EskişehirJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimTrafikBahçeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Taksitli alışverişte yeni dönem Artık Bakanlık belirleyecek Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
11:10
Manşetler olay Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:30:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 80 okul ve 24 servise jandarma denetimi yapıldı, olumsuzluk yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei