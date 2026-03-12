Eskişehir\'de Acı Olay: 13 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti

Eskişehir'de babasına ait hobi bahçesinde 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedenine ulaşılmasının ardından babaevinde hüzün ve feryat hakim oldu. Acı haberi alan ve fenalık geçiren 82 yaşındaki babaanne hastaneye kaldırıldı.

Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe Sokak'ta ikamet eden ve 2 Mart'ta kaybolan 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedeni, kendisini asarak intihar eden babası A.Ü.'ye ait hobi bahçesinde bulunmuştu. Olayın ardından acı haberin bahse konu adrese ulaşması ardından evden feryat sesleri yükseldi.

Hiper tansiyon hastası büyükanne müşahede altına alındı

82 yaşında babaanne G.Ü., yaşadığı büyük acının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi evde yaptı. Tansiyonu tehlikeli seviyeye çıkan G.Ü., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan babaannenin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. - ESKİŞEHİR