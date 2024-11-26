Eskişehir'de Aranan Suçlu Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimde 4 ayrı suçtan 10 yıl 57 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 'Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' ile birlikte 4 ayrı suçtan toplam 10 yıl 57 ay hapis cezası bulunan B.M.K. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR