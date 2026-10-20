Eskişehir'de avukat olduğunu belirten sürücüye ters yönden 13 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de avukat olduğunu belirten sürücüye ters yönden 13 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de avukat olduğunu belirten sürücüye ters yönden 13 bin TL ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ters yönde seyreden kadın sürücü, polisin geri dönme ikazlarına rağmen avukat olduğunu ve duruşmasına geç kaldığını öne sürerek yoluna devam etmek istedi. Geri dönmeyi kabul etmeyen sürücüye 13 bin TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de polisin "ters yöndesiniz" ikazına rağmen "Duruşmaya geç kaldım" diyerek yoluna devam eden ve avukat olduğunu belirten kadın sürücüye 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri 26 AV 370 plakalı otomobiliyle ters yönde seyreden sürücüyü fark ederek durdurdu. Ekiplerin ters yönden geldiğini belirterek geri dönmesi yönündeki ısrarlı ikazlarına aldırış etmeyen kadın, avukat olduğunu ve adliyedeki duruşmasına geç kaldığını öne sürerek yoluna devam etmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen geri dönmeyi kabul etmeyen kadın sürücüye, ters yön ihlali ve ilgili trafik maddelerinden 13 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirOtomobil3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:46:06. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de avukat olduğunu belirten sürücüye ters yönden 13 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei