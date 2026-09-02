Eskişehir'de çay ocağı camını kıran şahıs hakkında işletmeden açıklama: 'Dışlama yok, yanlış anlaşılma' - Son Dakika
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Eskişehir'de çay ocağı camını kıran şahıs hakkında işletmeden açıklama: 'Dışlama yok, yanlış anlaşılma'

Eskişehir\'de çay ocağı camını kıran şahıs hakkında işletmeden açıklama: \'Dışlama yok, yanlış anlaşılma\'
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Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir çay ocağının camını, işletmeden dışlandığı iddiasıyla kıran S.G. hakkında polis işlem yaptı. İşletme çalışanı Ali Yaşar Sönmez, dışlama iddialarını reddederek olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını, herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Eskişehir'de bir çay ocağının camlarını, oradan dışlandığı için kıran şahıs iddiaları hakkında konuşan işletme çalışanı Ali Yaşar Sönmez, "Herkese kapımız açıktır. Bu zamana kadar hiçbir müşterimiz 'Ben buradan dışlandım' demedi" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Reşadiye Esnafı sokak üzerinde bulunan bir çay ocağının camı, önceki gün S.G. isimli şahıs tarafından işletmeden dışlandığı iddiası ile kırmıştı. Alkollü olan şahıs hakkında polis tarafından işlem yapıldı.

Çay ocağının çamları yeniden takılırken, iddialarla ilgili işletme çalışanı Ali Yaşar Sönmez açıklama yaptı. Herhangi bir dışlama konusunun olmadığını söyleyen Sönmez, bu durumun tamamen yanlış anlaşılma olduğunu ifade eden Ali Yaşar Sönmez, "Boyun kesmek gibi tehditler hiç hoş değil, inşallah polisimiz bu olayın peşini bırakmaz. Onun oturduğu yerde müşteri oturuyordu, kısa süreliğine kalkmıştı. O müşterimize sadece yan tarafta geçmesini rica ettik. Bu noktada dışlama yok. Oturmak istediği yerde başka birisi oturuyordu. Herkese kapımız açıktır. Bu zamana kadar hiçbir müşterimiz 'Ben buradan dışlandım' demedi. Herkesin bizden memnun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yaşar Sönmez, Eskişehir, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de çay ocağı camını kıran şahıs hakkında işletmeden açıklama: 'Dışlama yok, yanlış anlaşılma' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çay ocağı camını kıran şahıs hakkında işletmeden açıklama: 'Dışlama yok, yanlış anlaşılma' - Son Dakika
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