Eskişehir\'de Dolandırıcılık Girişimi

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 81 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan şebekenin adrese gönderdiği kadın şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheli, kurye olduğunu ve adrese evrak almak için gittiğini iddia etti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 81 yaşındaki H.İ.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının bir hırsızlık olayına karıştığını öne sürerek evdeki altınların incelenmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı adamı hatta tutan şebeke, kendisini polis olarak tanıtan S.G. isimli kadın şüpheliyi site yakınlarına yönlendirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, site girişinde yaşlı adamı karşılayan kadın şüpheli, H.İ. tarafından K-5 bloktaki eve çıkarıldı. Şüpheli kadın, evde inceleme bahanesiyle altınları almaya çalıştığı sırada 8 yaşındaki torunun babasını istemesi ve oğlu S.İ.'nin eve geleceğinin anlaşılması üzerine panikleyerek altınları alamadan kaçtı.

Olayın ardından S.İ.'nin müracaatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüpheli S.G.'yi (36) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüphelinin, suçlamaları kabul etmeyerek kurye olduğunu ve bahse konu adrese yalnızca evrak almak amacıyla gittiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.