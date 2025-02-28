Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Sivrihisar ilçesinde sosyal medya uygulamasında gördüğü reklam görseline tıklayan bir vatandaşın, kendisi ile iletişime geçen şahsın verdiği IBAN hesabına hisse senedi almak amacıyla para transferi yapması neticesinde dolandırıldığı ihbarını aldı. JASAT Dedektif Timleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Yalova, Kayseri ve Kahramanmaraş illerinde 25 Şubat 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan aramalarda 4 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 4 adet sim kartı, 3 adet tablet ve 1 adet harddisk ele geçirildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR