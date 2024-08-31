Eskişehir\'de Ev Yangınında 2 Bin Balya Saman ve 1 Traktör Küle Döndü

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Eskişehir'de bir evin bahçesinde çıkan ve 2 bin balya saman ile 1 traktörün küle döndüğü yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Odunpazarı İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen ve bahçe içerisindeki eve sıçrayan alevlere, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bölgeye gelen 3 itfaiye ekibinin ve Odunpazarı Belediyesi tarafından yönlendirilen iş makinesinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya saman ve 1 adet traktör kullanılamaz hale geldi.

Ekipler samanlıkta soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR