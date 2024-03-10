Eskişehir'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Eskişehir'de 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, aracın motoru 100 metre ileriye fırladı. Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Yaşar Demiryürek (55) isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

10.03.2024 07:34  Güncelleme: 07:36
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Eskişehir'de sabaha karşı yaşanan olayda 190 kilometre süratteki otomobil, trafik levhası direğine çarptı. Olay sonrası araç motorunun 100 metre ileriye fırladığı görülürken sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİNİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Eskişehir- Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 B 4630 plakalı otomobili ile 190 kilometre hızla Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Yaşar Demiryürek (55), Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımındaki trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.

Polis ekiplerinin incelemeleri ardından Yaşar Demiryürek'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KİLOMETRE KADRANI 190'DA TAKILDI

Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran, kazanın nedenini gözler önüne serdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru, kaza yerinden 100 metre ileriye fırladı. Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyer demirleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı ekipler tarafından temizlendi.

Trafik levhasına çarpan aracın kilometresi 190'da takılı kaldı: 1 ölü
Trafik levhasına çarpan aracın kilometresi 190'da takılı kaldı: 1 ölü
Trafik levhasına çarpan aracın kilometresi 190'da takılı kaldı: 1 ölü
Eskişehir\'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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