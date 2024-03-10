Eskişehir'de sabaha karşı yaşanan olayda 190 kilometre süratteki otomobil, trafik levhası direğine çarptı. Olay sonrası araç motorunun 100 metre ileriye fırladığı görülürken sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Eskişehir- Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 B 4630 plakalı otomobili ile 190 kilometre hızla Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Yaşar Demiryürek (55), Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımındaki trafik levhası direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.
Polis ekiplerinin incelemeleri ardından Yaşar Demiryürek'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran, kazanın nedenini gözler önüne serdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru, kaza yerinden 100 metre ileriye fırladı. Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyer demirleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı ekipler tarafından temizlendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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