Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış

Celaleddin Mertel:

Maalesef kanun kapaklarının yüzde 80 i ağabeyinin kimliği ile normal hayatına devam ediyor, o yüzden bekçilere asayiş görevi verilmeli, sokakta boş boş gezmenin faydası yok, o yörenin adamı ,ciğerini bilir, kim ,nerede hepsini bilir,gariban polis kimliğe bakar ,tm aranmıyor, halbuki elindeki kimlik hiç bir zaman o kişi olduğunu göstermez, parmak izi cihazlarının yaygınlaşması lazım