Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış - Son Dakika
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3.Sayfa

Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış

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Eskişehir'de 4 ayrı suçtan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullanarak firari yaşayan şahıs yakalandı. Şüpheli polis sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.

26.02.2025 12:36  Güncelleme: 12:46
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Film sahnelerini aratmayan olay, Eskişehir'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza İ. isimli şahsın farklı kimlikle işlem yaptığı tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şahısla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kişinin 23 Aralık 2013 tarihinden beri; iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

YILLARDIR KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORDU

Yaklaşık 12 yıldır firari yaşayan şahsın kardeşinin kimliğini kullanarak hayatına devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince kardeşinin ikametinde yakalanan Ali Rıza İ. adliyeye sevk edildi.

Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış
Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ramazan koçak:
    sahte kimlik kullananları önlemek için polis uygulamalarında havalimanı gümrük vs heryerde parmak izi sorgulama yapılmalı 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sonuç yine dışarıda olack beyin artık eror anlamiyoreee 13 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Maalesef kanun kapaklarının yüzde 80 i ağabeyinin kimliği ile normal hayatına devam ediyor, o yüzden bekçilere asayiş görevi verilmeli, sokakta boş boş gezmenin faydası yok, o yörenin adamı ,ciğerini bilir, kim ,nerede hepsini bilir,gariban polis kimliğe bakar ,tm aranmıyor, halbuki elindeki kimlik hiç bir zaman o kişi olduğunu göstermez, parmak izi cihazlarının yaygınlaşması lazım 9 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    biz ne suçlar gördük kanat takıp uçuyolar hala. 6 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sahte kimlik sahte diploma. Bunlar aynı şuç ve bunun gibi blr Çok kişi piyasalar da geziyor emin olun 6 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Nasıl olsa af gelecek, boşuna yakalanmış 6 0 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Bence boşuna bekledi bu zamana kadar, zaten pandemi döneminde infaz yasası degişti, kısaca en fazla 2 ay yatacak ,belki de daha erken çıkacak. 5 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Polis yoruluyor, mahkeme salıyor, yıllardır acı gerçek bu. 2 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    bukadar açıkları olan bir yargıyı kabullenemem başıma gelirse kendi adaletimi sağlarım 2 0 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    başlık öyle değil suç makinesi tesadüfen kendini ele verdi olmalı o adamı da polis okullarında ders diye işlenmeli nasıl kaçar abi yıllarca hak edeni yapmazsan devlet görevlisi adam kayırma olursa herşey mübah 1 0 Yanıtla
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