Eskişehir\'de Geri Giden Araç Kaza Yaptı

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Eskişehir'de seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri kayan araç, aynı yönde gitmekte olan arkasındaki araca çarptı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen iki araçtan B.B. idaresindeki 26 AKU 153 plakalı öndeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, arkasından gelen S.K. idaresindeki 25 TP 109 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle S.K. ve yanında bulunan K.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan iki kişi, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR