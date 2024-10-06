Eskişehir'de Hava Durumu Stabil

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Geçtiğimiz hafta yağışların etkili olduğu Eskişehir'de havanın açık olması ve sıcaklıkta önemli değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı, Bursa'nın kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Bursa'nın batısı ile Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 34 derece ile Sarıcakaya ve 33 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR