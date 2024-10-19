Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde, 2 bin 843 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili bilgi aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. 3 Ekim ile 18 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 2 bin 843 vatandaş yüz yüze bilgilendirilirken, 'Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri 'isimli bin 217 adet broşür dağıtıldı. Öte yandan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Ahmet Hamdi Bayraktar İlkokulunda Polis Meslek Tanıtım Etkinliği düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis köpekleri ile eğlenceli gösteriler yapılarak, çocukların hayvan sevgisi kazanmaları sağlandı. - ESKİŞEHİR