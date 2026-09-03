Eskişehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Olay, Gültepe Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Araçlarda bulunan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 E 5666 ve 06 DIM 571 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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