Eskişehir\'de İnşaatta Elektrik Çarpması

Eskişehir'de inşaatta elektrik çarpması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şirintepe mahallesi Örme sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgedeki bir inşaatta görevli olan N.Y. isimli 28 yaşındaki şahıs, elektrik çarpması sonucunda yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sedye ile ambulansa kaldırılan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR